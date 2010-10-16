Магера: закон про місцеві вибори - найгірший з усіх

Заступник голови Центральної виборчої комісії України Андрій МАГЕРА вважає, що чинний закон про місцеві вибори виписаний так, що створює преференції одним політичним силам, а інші ставить “у дуже незручне” становище.

Про це він заявив сьогодні в ефірі Радіо Свобода.

«Це найгірший закон з усіх, який тільки був…Сам закон побудований таким чином, щоб створити преференції одним політичним силам і поставити, м’яко кажучи, в дуже незручне положення деякі інші політичні сили», – сказав заступник голови ЦВК.

За його словами, сьогодні представники опозиційних і деяких інших непарламентських партій часто не потрапляють до складу дільничних виборчкомів. «Ми зараз маємо таку ситуацію, коли масово на всій території України не потрапляють до складу дільничних виборчих комісій (ДВК) дуже багато представників від «Нашої України», від партії «Батьківщина», від партії «Сильна Україна», «Фронт змін», від партії «Свобода». Нещодавно до мене було звернення представника партії «Свобода». В один із районів вони подали 100 кандидатур до складу ДВК, потрапила аж одна людина», – зазначив А. МАГЕРА.

Разом з тим, підкреслив він, ЦВК часто не виправляє ситуації, які вимагають її втручання.

«Ті скарги, які надходять до ЦВК і, зокрема, в тих випадках, коли я справді бачу підстави для реагування ЦВК, підстави для втручання і припинення протиправних дій, які мають місце, – на жаль, чи за пропозицією моєю, чи окремих моїх колег, фактично отримують на свою підтримку буквально 4-5, максимум, – 6 голосів членів комісії», – сказав заступник голови ЦВК, додавши, що для ухвалення рішення потрібно щонайменше 8 голосів членів комісії.