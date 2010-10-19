Луценко побачив у «незаконному» рішенні КС шанс для демократії

Лідер «Народної самооборони», екс-міністр внутрішніх справ України Юрій ЛУЦЕНКО вважає повернення до старого зразка Конституції 1996 року «шансом для демократичного розвитку країни».

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив на прес-конференції у Чернівцях 18 жовтня.

«Я не вважаю катастрофою для України повернення до старого зразка Конституції, незаконно повернутої Конституційним Судом. Навпаки, вважаю це шансом для демократичного розвитку країни. Враховуючи те, що діюча влада навряд чи дасть можливість провести чесні вибори не лише до місцевих рад, а й до майбутнього парламенту, то лише майбутні президентські вибори є шансом для відновлення європейського шляху розвитку України. Для цього треба готуватися і працювати», - заявив Ю.ЛУЦЕНКО.

За словами політика, якщо демократичні сили знайдуть у собі відповідальність об’єднатися і запропонувати єдину об’єднавчу кандидатуру-політика, «ми виграємо президентські вибори, і цей Президент матиме всю повноту повноважень для того, щоб радикально швидко змінити ситуацію у країні на краще».

«Головне при цьому – не обрати чергового «президента-трутня», а нормальну людину, яка знає, що хоче зробити з країною, матиме конкретні плани і конкретну команду. Саме таке завдання стоїть перед опозицією на найближчі декілька років», - підкреслив Ю.ЛУЦЕНКО.

Торкаючись нинішніх місцевих виборів, лідер «Народної самооборони» заявив, що ці вибори «не будуть переможними для опозиції в цілому».

«Український виборець має продемонструвати діючій владі несприйняття політики Віктора ЯНУКОВИЧА та Партії регіонів. Це може бути шляхом голосування за опозиційні партії. Однак, наявність 15 опозиційних партій в Україні є ганебним явищем для опозиції. Я за останні 10 місяців неодноразово зустрічався з усіма лідерами опозиції. На жаль, жоден з них не виявив готовністі до найменшого об’єднання опозиційних сил. Шкода, що так відбувається. Саме це зірве масову підтримку виборцями представників опозиції», - переконаний екс-міністр внутрішніх справ.