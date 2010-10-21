Регіонали збираються біля трибуни та президії ВР
10:24, 21 жовтня 2010Політика
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БЮТ і НУ-НС у залі відсутні
Народні депутати від Партії регіонів збираються біля трибуни та президії Верховної Ради, щоб запобігти блокування роботи парламенту опозицією.
Як передає кореспондент УНІАН, наразі там близько 10 регіоналів.
Між тим у сесійній залі ВР майже в повному складі відсутні фракції БЮТ та “Наша Україна – Народна самооборона”.
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