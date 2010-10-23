Партія Балоги звинувачує СБУ в тиску на свого кандидата

Партія “Єдиний Центр” має намір у суді оскаржити затримання свого кандидата у мери Донецька Андрія АМБРОСЬОНКА.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі партії.

За повідомленням, сьогодні у Києві відбулося екстрене засідання колегії лідерів “Єдиного Центру”, на якому обговорювалося затримання Управлінням Служби безпеки України у Донецькій області кандидата на посаду міського голови Донецька від “Єдиного Центру” А.АМБРОСЬОНКА.

Лідери “Єдиного Центру” розцінили взяття під варту свого однопартійця як засіб політичного тиску за тиждень до місцевих виборів 31 жовтня. “На сьогодні А.АМБРОСЬОНОК є одним із реальних претендентів на посаду мера Донецька. Тому обласна влада задіяла увесь наявний у неї арсенал засобів, щоб унеможливити участь кандидата від “Єдиного Центру” у фінальній стадії виборчих перегонів”, – йдеться у повідомленні.

У прес-службі зазначили, що інструментом політичної ізоляції А.АМБРОСЬОНКА став обласний підрозділ СБУ. Він поновив кримінальну справу кількарічної давнини, за якою нинішній кандидат у мери виступав свідком. При цьому до компетенції спецслужби не належить розслідування справ за статтею, яку прив’язують політику. Таким чином, очевидною є штучна фабрикація кримінального переслідування людини, яка має високі шанси посісти посаду донецького міського голови. Силами Служби безпеки місцева влада зачищає політичне поле від найменших проявів інакомислення і конкуренції, йдеться у повідомленні.

Лідери “Єдиного Центру” констатували, що затримання колеги по партії відбулося з грубими порушеннями, представники УСБУ не надали жодних мотивованих пояснень своїм діям.

На засіданні також відзначалося, що інцидент із А.АМБРОСЬОНКОМ став другим резонансним фактом переслідування членів “Єдиного Центру” на Донбасі. До цього прямо під час одержання посвідчення кандидата на посаду міського голови Білозерська Донецької області співробітниками міліції був взятий під варту 62-річний Володимир ШВЕЦЬ – заступник директора шахти, відома та шанована у місті людина. Незважаючи на його хворе серце, слідчі винесли постанову саме про арешт В.ШВЕЦЯ, а суддя оголосив своє рішення прямо у кардіологічному відділенні лікарні.

У ситуації, що склалася у зв’язку із затриманням А.АМБРОСЬОНКА, колегія лідерів “Єдиного Центру” заявила свій протест. “Вирішено оскаржити в суді всі дії стосовно однопартійця з боку УСБУ в Донецькій області, якщо спецслужба не відмовиться від політичного переслідування. Партія також залишає за собою право розпочати безстрокове пікетування будинків обласного та центрального управлінь СБУ на знак протесту проти пресингу щодо кандидата на посаду міського голови Донецька А.АМБРОСЬОНКА. “Єдиний Центр” доведе вичерпну інформацію про інциденти зі своїми однопартійцями до представників міжнародних організацій, які будуть спостерігати за проведенням місцевих виборів в Україні”, – йдеться у повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, співробітники УСБУ у Донецькій області вранці 22 жовтня затримали А.АМБРОСЬОНКА.

Один з лідерів партії Ігор КРІЛЬ повідомив, що А.АМБРОСЬОНОК був викликаний до УСБУ для з’ясування деталей за кримінальною справою кількарічної давнини, яку періодично закривають і поновлюють, і в якій він раніше фігурував як свідок. При цьому А.АМБРОСЬОНКА позбавили можливості запросити адвоката чи навіть скористатися телефонним зв’язком.