Вінський очікує від виборів оновлення місцевих еліт

Йосип Вінський вважає, що нинішня виборча кампанія характеризувалася численними порушеннями і тиском, що зумовили атмосферу недовіри в країні, і переконаний, що вибори повинні оновити місцеві еліти.

Про це голова партії “Народна влада” заявив увечері у п’ятницю, 29 жовтня, в ефірі «5 каналу».

« На жаль, ця кампанія проходить у ганебному для України вигляді. Окремі “успіхи”, яких досягли певні політичні сили, не варті тієї ганьби, якою вони вже себе покрили як всередині держави, так і за її межами. Та загальна атмосфера, яка є сьогодні в державі – це атмосфера недовіри. Недовіри як з боку політиків, так і з боку людей. Недовіри до територіальних виборчих комісій, так і до результатів виборів наперед. Ще вибори не відбулися, а вже є недовіра”, - зазначив Й.Вінський.

Й.Вінський підкреслив, що політична сила, яку він очолює, не має жодного представника в жодній обласній територіальній виборчій комісії, що свідчить про монополію провладних політичних сил та блокування нових політичних партій.

На думку лідера партії “Народна влада”, в країні потрібно оновлювати владу, і місцева виборча кампанія повинна оновити місцеві еліти, які покрили себе ганьбою за останні роки.

“Вони (еліти) мали ініціювати зміни до Конституції для приведення її у відповідність до Європейської хартії місцевого самоврядування, мали відображати інтереси місцевого населення. Цього не відбулося», - сказав Йосип Вінський.

«Що можуть дати місцеві вибори? Вони можуть дати прихід нових людей, які з’явились знизу. Бо ми вже десять років бачимо одні й ті ж обличчя. Держава котиться назад. Ми сьогодні маємо 60% від рівня ВВП 1991 року. Видно, що ця еліта не справляється. Треба, щоб прийшла нова влада. Ми не можемо втрачати європейський вибір», - додав він.

Й.Вінський також констатував масові порушення як з боку виборчих комісій, так і з боку політичних партій, які беруть участь у виборах. Лідер партії «Народна влада» звернув увагу на те, що махінації певних політичних сил на місцях ідуть врозріз із заявами Президента як гаранта Конституції.

«Ми бачимо, коли Президент займає одну позицію, висловлює її, а люди з його команди внизу займають протилежну позицію. Замість того, щоб показати позитивну роботу, результат, щоб люди голосували за справу, кандидатів на місцевих виборах просто залякують: прокуратура починає перевіряти кандидатів у депутати, кандидатів на міських голів, лякають, що після виборів вони вже не будуть працювати на роботі. Так чинити простіше всього”, - зазначив Й.Вінський.

Лідер євросоціалістів закликав Президента, депутатів Верховної Ради та лідерів політичних партій після виборів сісти за стіл переговорів, щоб «повернути державу на рейки демократичного розвитку”.