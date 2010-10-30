У СПУ заявляють про підміну списків кандидатів на Чернігівщині

У деяких районах Чернігівської області зафіксовано підміну списків кандидатів - мажоритарників.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі Соціалістичної партії України.

Зокрема, за її даними, в Козелецькому, Талалаївському, Чернігівському та інших районах повторюється одна й та сама проблема: у бюлетенях зазначені прізвища людей, в даних округах незареєстрованих, прізвища ж зареєстрованих кандидатів відсутні.

“Водночас, при поверненні таких бюлетенів до ТВК, члени комісій браковані бюлетені не знищують, що чинним законодавством не передбачено”, - зауважили в СПУ.

СПУ та її кандидати подали відповідні скарги до виборчих комісій.

Соціалістична партія звертає увагу усіх партій та кандидатів на такий вид можливої фальсифікації, просить уважно перевірити зразки бюлетенів, відповідність номера округу і переліку кандидатів, а також вимагати від членів ДВК і ТВК діяти відповідно до чинного законодавства.

Усі незаконні дії членів комісій будуть оскаржені, запевнили в СПУ.