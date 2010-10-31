Добкін чекає провокацій і посилює охорону дільниць

У Харківській області на виборах до місцевих органів влади очікується низка провокацій з боку певних політичних сил, заявив голова облдержадміністрації Михайло ДОБКІН на зустрічі з експертами ОБСЄ Арменом МАМЗАРЯНОМ і Санітою ЕМБЕРГА.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Харківської облдержадміністрації, за словами М.ДОБКІНА, «нам стало відомо, що запланована провокація, коли в ході голосування буде проведене навмисне вкидання невеликої кількості бюлетенів, в яких буде стояти помітка навпроти провладної партії».

Голова ОДА підкреслив, що засоби масової інформації та міжнародні спостерігачі уже поінформовані про можливі інциденти. За словами М.ДОБКІНА, міжнародні спостерігачі зможуть бути присутніми на будь-якій виборчій дільниці. Крім цього, на всіх дільницях, де очікуються провокаційні дії, буде посилена охорона.