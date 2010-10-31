БЮТ у Львові чекав рішення суду до четвертої ранку

За кілька годин до початку голосування нелегітимні списки ВО «Батьківщина» було знято з виборів до Львівської обласної ради, повідомляє офіційний сайт партії "Батьківщина".

Згідно з оприлюдненою інформацією, сьогодні о 4-й годині ранку Апеляційний суд Львівської області задовольнив скаргу партійного осередку «Батьківщини» і зняв з виборів фальшиві списки.

Відповідно до рішення суду, у виборчому бюлетені напроти партії «Батьківщина» буде примітка «вибув».

Як повідомляв УНІАН, раніше Львівська обласна територіальна виборча комісія зняла з реєстрації нелегітимні списки «Батьківщини» до Львівської облради.

Колишній член партії Євген БУБА оскаржив у Львівському окружному адміністративному суді це рішення ТВК. 30 жовтня суд задовольнив позов Є.БУБИ, проте «Батьківщина» оскаржила це судове рішення в Апеляційному суді Львівської області.