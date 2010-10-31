Екзит-пол: мером Харкова обрано Авакова

22:56, 31 жовтня 2010
Політика
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На другому місці - Кернес

Мером Харкова обрано Арсена АВАКОВА.

Як передає кореспондент УНІАН, про це свідчать результати екзит-полу компанії GfK, проведеного на замовлення партії “Єдиний Центр”, які були оприлюднені на прес-конференції в УНІАН.

За нього проголосували 34,7% виборців.

На другому місці йде Геннадій КЕРНЕС, за нього проголосували 30,9% виборців.

 

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