Екзит-пол: мером Харкова обрано Авакова

Мером Харкова обрано Арсена АВАКОВА.

Як передає кореспондент УНІАН, про це свідчать результати екзит-полу компанії GfK, проведеного на замовлення партії “Єдиний Центр”, які були оприлюднені на прес-конференції в УНІАН.

За нього проголосували 34,7% виборців.

На другому місці йде Геннадій КЕРНЕС, за нього проголосували 30,9% виборців.