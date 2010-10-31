Екзит-пол: мером Харкова обрано Авакова
22:56, 31 жовтня 2010Політика
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На другому місці - Кернес
Мером Харкова обрано Арсена АВАКОВА.
Як передає кореспондент УНІАН, про це свідчать результати екзит-полу компанії GfK, проведеного на замовлення партії “Єдиний Центр”, які були оприлюднені на прес-конференції в УНІАН.
За нього проголосували 34,7% виборців.
На другому місці йде Геннадій КЕРНЕС, за нього проголосували 30,9% виборців.
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