Народна партія вимагає визнати недійсними вибори у Ніжині

Народна партія вимагає у Ніжині Чернігівській області визнати недійсними вибори по одномандатним виборчим округам №3 і №4 з виборів депутатів обласної ради.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив під час прес-конференції представник Народної партії Сергій ЧЕПІГА.

За його словами, Народна партія подала відповідну скаргу до обласної територіальної виборчої комісії.

Керівник прес-служби обласного осередку Народної партії Юлія НАЙДА зачитала відповідну заяву. Вона зазначила, що у Ніжині на семи виборчих дільницях (що становить понад 10% від їх загальної кількості) виборчі бюлетені містять помилки. Зокрема, поряд з прізвищем кандидата від Народної партії Валерія ЯКУБИ надруковано «не підтримую жодного кандидата», а у бюлетенях по округу №3 зазначено прізвища кандидатів, що зареєстровані по округу №4, і навпаки.

«Це є підставою для визнання бюлетенів недійсними. Вважаємо за необхідне визнати вибори по одномандатним мажоритарним виборчим округам по виборах депутатів Чернігівської обласної ради №3 і №4 недійсними», - підсумувала Ю.НАЙДА.