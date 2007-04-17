Ющенко хоче публічних пояснень голови КС про порушення регламенту

Президент України Віктор ЮЩЕНКО попросив голову Конституційного Суду України Івана ДОМБРОВСЬКОГО публічно розповісти, чи були порушення регламенту КС під час «розпису справи» щодо відповідності Конституції України Указу Президента "Про дострокове припинення повноважень Верховної Ради України".

Як передає кореспондент УНІАН, про існування такого листа Президента до голови КС повідомив представник Президента в суді Володимир ШАПОВАЛ.

В.ШАПОВАЛ наголосив, що відповідно до закону про Конституційний Суд, а також регламенту цього суду, саме голова має «розписувати справи» між суддями-доповідачами. Водночас, за інформацією, яка є у В.ШАПОВАЛА, 3 квітня заступник голови КС Валерій ПШЕНИЧНИЙ розписав цю справу, незважаючи на те, що І.ДОМБРОВСЬКИЙ був на робочому місці».

«У Президента склалося враження, що мали місце певні дії, які викликають сумніви», - сказав В.ШАПОВАЛ, додавши, що він, “на жаль, бачив лише ксерокопію документу щодо розпису справи, і він датований 3 числом”.

У свою чергу, В.ПШЕНИЧНИЙ заявив, що він дійсно розписав справу, але 5 квітня, коли В.ДОМБРОВСЬКИЙ був у відпустці (5-6 квітня).

Він також повідомив, що, крім цієї справи, він розписав ще дві, в тому числі і подання 102 народних депутатів щодо неконституційності політичної реформи від 8 грудня 2004 року.