Нива врізалася у Мерседес: троє загиблих, троє поранених
12:56, 03 листопада 2010Політика
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ДТП на трасі Сімферополь - Феодосія
У ДТП у Криму троє людей загинули й троє травмовані
Сімферополь. 3 листопада. УНІАН. Троє жінок загинули і троє чоловіків отримали травми в результаті лобового зіткнення двох автомобілів 2 листопада в Криму.
Про це УНІАН повідомили в прес-службі кримського Управління ДАІ.
Автомобіль «Нива», що рухався в Кировском районі по дорозі Сімферополь - Феодосія, виїхав на смугу зустрічного руху й врізався в «Мерседес».
У ДТП загинули жінки, які їхали в «Ниві»: водій машини, її матір та подруга.
Водій і пасажир «Мерседеса», а також чоловік-пасажир «Ниви» доставлені до лікарні.
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