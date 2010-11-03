Нива врізалася у Мерседес: троє загиблих, троє поранених

У ДТП у Криму троє людей загинули й троє травмовані

Сімферополь. 3 листопада. УНІАН. Троє жінок загинули і троє чоловіків отримали травми в результаті лобового зіткнення двох автомобілів 2 листопада в Криму.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі кримського Управління ДАІ.

Автомобіль «Нива», що рухався в Кировском районі по дорозі Сімферополь - Феодосія, виїхав на смугу зустрічного руху й врізався в «Мерседес».

У ДТП загинули жінки, які їхали в «Ниві»: водій машини, її матір та подруга.

Водій і пасажир «Мерседеса», а також чоловік-пасажир «Ниви» доставлені до лікарні.