Представники Авакова вимагають перерахувати бюлетені на 56 дільницях

Представники кандидата на посаду мера Харкова від партії «Батьківщина» Арсена АВАКОВА подали заяву до міської виборчої комісії з проханням перерахувати голоси на 56 виборчих дільницях.

Як повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі обласної організації «Батьківщини», про це поінформував представник А.АВАКОВА Юрій ВИШНЕВЕЦЬКИЙ.

За його словами, під час транспортування бюлетенів і передачі їх від дільничних виборчих комісій до територіальної виборчої комісії були зафіксовані грубі порушення виборчого законодавства, які мали системний характер.

Зокрема, за даними Ю.ВИШНЕВЕЦЬКОГО, «було порушено цілісність упаковок бюлетенів, частина виборчої документації не була належним чином упакована і упаковувалася безпосередньо на території ТВК - це списки виборців і протоколи про підрахунок голосів. Мною, як довіреною особою А.АВАКОВА, було подано заяву до ТВК про повторний підрахунок голосів виборців», - заявив Ю.ВИШНЕВЕЦЬКИЙ.

Він також повідомив, що вже подав відповідну заяву, тер виборчком її прийняв.

Як повідомляв УНІАН, голосування 31 жовтня у Харкові проходило на 597 виборчих дільницях.