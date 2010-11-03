До Черкаської міськради проходять 7 партій

За попередніми результатами виборів до Черкаської міської ради проходять представники 7 партій.

Як повідомив кореспонденту УНІАН представник міської ТВК, який побажав залишитися неназваним, на сьогодні Черкаська міська територіальна виборча комісія обробила більш як 80% протоколів дільничних комісій.

За результатами їх обробки в Черкаську міську раду проходять: Партія вільних демократів, Партія регіонів, ВО «Батьківщина» «Фронт Змін», партія «УДАР» та КПУ, за яких проголосувало по 15% виборців.

Шанси потрапити до міськради також має партія «Екологія і соціальний захист», якій не вистачає кілька десятих відсотка.