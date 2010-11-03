Тимошенко: чи можна це взагалі назвати виборами?

Лідер партії "Батьківщина" Юлія ТИМОШЕНКО заявляє, що понад 60 % українських громадян не вірять в чесність місцевих виборів, які відбулися в Україні 31 жовтня.

Як повідомляє офіційний сайт Ю.ТИМОШЕНКО, про це вона заявила в інтерв’ю Newsweek Poland.

"Влада мала в руках усі карти: суди, Центральну виборчу комісію, територіальні виборчі комісії, місцеву адміністрацію. За даними опитувань, понад 60% українців не вірять, що вибори були чесними. І вони мають рацію", - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Вона додала, що українська опозиція апелювала до міжнародної громадськості, наводячи факти щодо планування владою фальсифікації виборів.

"Влада навіть у законі записала, що члени комісій мають право видаляти спостерігачів з виборчих дільниць! У законі також записано, що протокол, яким затверджуються результати виборів, буде вважатися дійсним за наявності підписів лише 3 із 18 членів комісій. Вони можуть це зробити в будь-якому місці і без свідків", - зазначила лідер партії "Батьківщина".

Також Ю.ТИМОШЕНКО нагадала про дії влади, спрямовані на “поглинання” партії, яку вона очолює. "Влада впроваджує і власні новинки. За новими технологіями активісти Партії регіонів почали створювати партійні осередки під назвою моєї партії "Батьківщина". Потім вони реєструвалися в суді і МВС, а відтак висували кандидатів у депутати, унеможливлюючи висування кандидатур справжніх діячів моєї партії. Це шахрайство, зокрема, мало місце в тих областях, де під час останніх президентських виборів я досягла чималого успіху. Чи можна це взагалі назвати виборами, якщо не важливо, хто і як голосує, але важливо, як буде написаний протокол, і хто підрахує голоси?", - заявила Ю.ТИМОШЕНКО.