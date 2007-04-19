Віце-президент ПАРЄ Косачов переконаний, що Ющенко порушив Конституцію

Віце-президент Парламентської Асамблеї Ради Європи, депутат Держдуми Росії Костянтин КОСАЧОВ переконаний, що Президент України Віктор ЮЩЕНКО порушив Конституцію.

Як передає кореспондент УНІАН, про це К.КОСАЧОВ заявив сьогодні в Страсбурзі на термінових дебатах Асамблеї по Україні.

«Я вважаю, що указ Президента ЮЩЕНКА суперечить Конституції України, порушує її і скасовує результати волевиявлення українського народу, який голосував у 2006 році», - сказав російський депутат.

Він відзначив, що українська Конституція, очевидно, містить положення, які можуть трактуватися двояко, а значить, на думку російського депутата, Президент України, ухвалюючи рішення про розпуск парламенту, повинен був провести широкі консультації.

«Цього не було зроблено, і це прагнення змінити ситуацію під власні цілі», - сказав К.КОСАЧОВ.

«Вибори 2006 року розставили все на свої місця, народ України висловив свою волю демократичним шляхом, і Президент зіткнувся з тим, що має справу з непідконтрольним парламентом, але парламентом, підконтрольним народу України», - додав він.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні ПАРЄ проводить термінові дебати по Україні, в результаті яких планує прийняти резолюцію «Функціонування демократичних інституцій в Україні».