Табачник упевнений, що написав диктант без помилок

У вівторок, у День української писемності, жителі країни писали диктант національної єдності під начитку з радіоточки — Національної радіокомпанії. Перевірка знань почалася о 16.10 і тривала близько півгодини. Полягав диктант приблизно зі 100 слів. Писали кумедну історію про те, як наш купець, солдат і перекладач Юрій Кульчицкий у 1683 році, після зняття облоги Відня військами Османа, учив жителів австрійської столиці пити каву.

Писав диктант і міністр освіти Дмитро Табачник. «Я знаю, що написав без помилок, — говорить «Сегодня» міністр. — Диктант був легкий, але начитували дуже швидко. Відіслав його на перевірку». Табачник каже, що якщо отримає подарунок за письменність (організатори обіцяють переможцям конкурсу гроші, радіоприймачі і книги), то поверне його Національному радіо — для переможців наступного року.