Богословська думає, що Ставнійчук незручно сидіти на шпагаті

Народний депутат України, член фракції Партії регіонів Інна БОГОСЛОВСЬКА заявляє, що представник України у Венеціанській комісії має бути “незалежною, професійною і працездатною людиною”.

Про це депутат заявила у коментарі, переданому УНІАН.

І.БОГОСЛОВСЬКА нагадує, що Венеціанська комісія - Європейська комісія «За демократію через право» - «є незалежним консультативним органом» (п.1. статті 1 Статуту ВК), а також те, що Комісія складається з «незалежних експертів, що здобули міжнародне визнання завдяки своєму досвіду роботи в демократичних інститутах чи внаслідок їхнього внеску в зміцнення права та політичних наук» (п.1 статті 2 Статуту ВК). Саме тому, що члени комісії ведуть себе дійсно незалежно, неупереджено, є визнаними у світі експертами в зміцненні демократії, - саме тому Венеціанська комісія має високу репутацію”.

Однак, відзначає вона, “бувають випадки, коли люди, “попали” до Комісії не за заслугами, а за політичною кон`юнктурою”. І.БОГОСЛОВСЬКА вважає, що “таке ж відбувалось і з призначенням пані СТАВНІЙЧУК”.

І.БОГОСЛОВСЬКА нагадує, що Марина СТАВНІЙЧУК “була призначена членом Венеціанської комісії Президентом Віктором ЮЩЕНКОМ 10 березня 2009 року, коли обіймала посаду заступника глави Секретаріату Президента”.

На думку депутата від ПР, якби М.СТАВНІЙЧУК “була дійсно борцем за демократію і право, то вже на час призначення повинна була визначитись – хто вона. Чи хоча б намагатися відповідати критерію незалежності – але тоді б треба було пані Марії добровільно звільнитись з роботи в Секретаріаті Президента. Але, очевидно, демократичності не вистачило. Чи мати совість і заявити собі відвід, звернувши увагу, що в Україні є дійсні демократи і визнані незалежні експерти, які достойні представляти країну в поважній Венеціанській комісії. Але, очевидно, професійності не вистачило”.

За словами І.БОГОСЛОВСЬКОЇ, “будь-якій освіченій людині зрозуміло, що обидві кваліфікаційні вимоги щодо незалежності як самої Венеціанської комісії, так і її членів як експертів означають, що члени ВК зобов’язані утримуватися від будь-якої політичної діяльності та дотримуватися професійної етики. Втім, аналогічні вимоги висуваються і до діяльності експертів в будь-якій іншій галузі. Саме тому, самою Венеціанською комісією неодноразово розглядалися конфлікти інтересів у випадках, коли держава – член Венеціанської комісії, призначає своїм представником особу, яка обіймає будь-яку політичну посаду або відіграє активну роль у політичному житті. Статус члена Венеціанської комісії і статус політичного діяча – несумісні за визначенням”.

“Пані СТАВНІЙЧУК вже з 2009 р. «сидить на шпагаті». Це по-перше, незручно, а по-друге – не на користь країні”, - говорить І.БОГОСЛОВСЬКА, і додає: “Ми вкрай зацікавлені, щоб представник України у Венеціанській комісії був незалежною, професійною і працездатною людиною”.