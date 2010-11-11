Донецька «Сильна Україна» вважає, що торг недоречний

У Донецькій області депутати від партії «Сильна Україна» в місцевих радах усіх рівнів не братимуть участі в політичних торгах, а активно відстоюватимуть інтереси своїх виборців, заявляє голова Донецької обласної організації партії «Сильна Україна» Владислав ДРЕГЕР.

Про це мовиться у повідомленні В.ДРЕГЕРА, переданому прес-службою партійної облорганізації.

«Ми маємо намір вести конструктивний діалог з "більшістю" і займатимемо активну суспільно-політичну позицію. 95% усіх питань, які розглядатимуться в органах місцевого самоврядування, мають економічний характер. Тому тут не буде місця політичним торгам. «Сильна Україна» підтримуватиме тільки ті ініціативи більшості, які мають відчутний позитивний ефект для жителів області», - заявив місцевий партійний лідер, додавши, що «наші депутати одержать мандати і активно відстоюватимуть інтереси своїх виборців».

«Наші представники “не відсиджуватимуться” в опозиції, але апріорі підтримувати Партію регіонів ми не збираємося», - підкреслив В.ДРЕГЕР.

Він нагадав, що партія Сергія ТІГІПКА в Донецькій області має своїх представників у місцевих радах усіх рівнів, і запевнив: «Сильна Україна» - команда реформаторів і нових лідерів, тому ми налаштовані на проведення ліберальних реформ, направлених на вирішення таких проблем: модернізація комунального господарства, запобігання екологічній катастрофі в області і підвищення ключових стандартів якості життя».