Арсеній Яценюк виступить перед слухачами Інституту міжнародних відносин КНУ

11-20 - Міністр закордонних справ України Арсеній Яценюк виступить перед слухачами Інституту міжнародних відносин КНУ ім.Тараса Шевченка на тему: “Пріоритети зовнішньої політики України на сучасному етапі” (Інститут міжнародних відносин, вул. Мельникова, 36/1, 1-й поверх, Мала зала). Потрібна акредитація. Телефони: 238-15-29, 238-18-41 до 18-00 20 квітня.

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