Відбудеться засідання Українського Клубу ”Позачергові вибори: хто на старті? Фінал.”

15-00 - Відбудеться засідання Українського Клубу на тему: ”Позачергові парламентські вибори: хто на старті? Фінал.” Організатори - Київський інститут проблем управління ім..Горшеніна, товариство “Український Клуб”, Центр політичної реклами, ГО ”Центр ”Свобода слова”, Всеукраїнська творча спілка “Літературний форум” та ГО “Конституційна демократія” (вул. Ярославів вал, 9). Телефон: 80679544444, e-mail: 111k@ukr.net.

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