Хмара став міністром оборони

Голова фракції "Слуга народу" зазначає, що Хмара - бойовий офіцер, який неодноразово ризикував життям заради України.

Верховна Рада України підтримала подання президента України Володимира Зеленського про призначення Євгенія Хмари на посаду міністра оборони України.

За це рішення проголосувало 312 народних депутатів України.

Голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія написав в Telegram, що Євгеній Хмара - бойовий офіцер, який неодноразово ризикував життям заради України.

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"Добре зарекомендував себе на військовій службі і виконуючи обов’язки Міністра оборони. Євгеній Хмара окреслив пріоритети роботи: продовжувати перехоплювати стратегічну ініціативу, переносити війну на територію ворога, берегти людський капітал, розвивати технології та оборонно-промисловий комплекс. Євгеній Хмара виступає за збереження позитивних напрацювань та людей, які добре зарекомендували себе у Міністерстві оборони", - наголосив він.

Хмара повідомив, що він вже цивільна людина. Відповідно до законодавства України, міністром оборони має бути цивільна людина.

"Я стою перед вами як цивільна особа. Звільнений, відповідно до закону (йдеться про звільнення від військової служби – УНІАН) про військовий обов’язок і військову службу, стаття 26, звільнений з військової служби за проведенням організаційних заходів для осіб вищого офіцерського складу", - сказав він

Євгеній Хмара, виступаючи в парламенті, зазначив, що примусити ворога до миру можна лише силою нашого війська, нашими технологічними і симетричними рішеннями.

Він наголосив, що сьогодні Україна навіть завдає удари вже по Сибіру в РФ. За його словами, російський ОПК, воєнна логістика, паливна інфраструктура, вся економічна база ворога – це наші цілі і діяти потрібно швидко.

"Маємо три ключові рівноцінні пріоритети - це фронт і посилення війська, люди і розвиток оборонної промисловості", - сказав Хмара.

При цьому підкреслив, що на фронті необхідне перехоплення ініціативи у всіх напрямках - на землі, на морі, в повітрі, в інформаційному просторі. За його словами, війську потрібна зброя – "багато і вчасно і саме та, що дає результат". Він наголосив, що за прозорою процедурою і без бюрократії закупівлі будуть працювати виключно на фронт і захист України, а "не будуть на будь-які окремі інтереси".

Кадрові зміни в уряді - головні новини

Як повідомляв УНІАН, Верховна Рада України 14 липня 2026 року підтримала відставку прем'єр-міністерки Юлії Свириденко, що спричинило відставку всього уряду.

До відставки уряду міністерство оборони очолював Михайло Федоров. Він був міністром пів року – з 14 січня 2026 року.

Кандидатури міністра оборони та міністра закордонних справ вносить на розгляд парламенту, відповідно до Конституції, президент України.

Президент України Володимир Зеленський не пропонував Федорову знову очолити міністерство оборони, але були інші кадрові пропозиції, котрий той відхилив.

Під час акцій протесту в ряді міст України, які ще називають "картонковий майдан" були і вимоги щодо повернення Михайла Федорова на посаду міністра оборони.

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