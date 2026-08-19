Не лише пальне: Росія зіткнулася з новим дефіцитом

Дефіцит мастил поглиблюють логістичні проблеми, пов’язані із Ормузькою протокою.

Через скорочення доступності сировини та проблеми з імпортом російські дилери дедалі частіше стикаються з перебоями у постачанні окремих видів автомобільних мастил. Про це повідомляє "Коммерсантъ".

Говорити про масштабний дефіцит поки зарано, однак тенденція на російському ринку виглядає загрозливою − вартість деяких товарів за літо зросла на 40%.

"Окремих позицій моторних олив взагалі немає − ми купуємо у посередників те, що виробники встигли відвантажити раніше", − розповів керівник сервісного напрямку маркетплейсу Fresh Володимира Андрєєва.

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За словами російських топ-менеджерів, найвідчутніший дефіцит спостерігається у преміальному та оригінальному сегментах, зокрема, йдеться про мастила Shell і Castrol, оливи BMW та продукцію групи VAG.

З мастилами російського виробництва ситуація стабільніша − фізичного дефіциту наразі немає, однак все може змінитися, адже стабільність цього сегмента залежить від низки чинників, на які сам ринок не впливає.

Співрозмовники "Ъ" припускають, що дефіцит у російському сегменті може виникнути і буде пов’язаний із нестачею присадок у деяких місцевих виробників. Ці компоненти необхідні для виробництва автомобільних мастил, добавки зазвичай привозять з-за кордону.

Частина учасників ринку пояснює перебої з постачанням позаплановими ремонтами на НПЗ, а також обмеженнями на використання окремих видів сировини, зокрема тієї, що застосовується у виробництві охолоджувальних рідин.

Дефіцит додатково загострюють логістичні труднощі. Ситуація в районі Ормузької протоки безпосередньо впливає на нафтові перевезення. Через цей маршрут проходить значна частина світових поставок нафти, тому перебої з його використанням призводять до зростання вартості сировини, фрахту та страхування вантажів.

Попит на мастила може додатково зрости через використання бензину нижчого екологічного класу, після якого моторне масло доводиться змінювати частіше. З одного боку, через дефіцит пального скорочуються пробіги автомобілів, а з іншого − використання бензину застарілих екологічних стандартів пришвидшує втрату оливою своїх властивостей. Пальне класів "Євро-2" та "Євро-3" із підвищеним вмістом сірки під час використання у сучасних авто може спричиняти підвищений знос і забруднення двигуна, а в окремих випадках − навіть потребу в його заміні.

Загалом з початку року автомобільні оливи в Росії подорожчали в середньому на 15–20% − залежно від бренду та конкретної продукції. На вартість олив впливають одразу кілька чинників: ціни на нафту, логістичні витрати та коливання валютного курсу.

Паливна криза в Росії - останні новини

Нещодавно у Москві на АЗС кількох мереж запровадили обмеження на продаж пального. Це відбувається попри спроби російської влади забезпечити столицю паливом, зокрема за рахунок перерозподілу його обсягів із східних регіонів РФ.

Проблеми з доступністю пального в столиці РФ та області почали фіксувати ще минулого тижня. Після чергової хвилі українських ударів по російських НПЗ місцеві жителі повідомляли про перебої з постачанням бензину та довгі черги на АЗС.

Найгостріше ситуація позначилася на бензині АІ-95. Попри те, що його вартість зросла до 120 рублів за літр, пальне почало зникати з АЗС "Газпрому", "Роснафти", "Нафтамагістралі", Teboil та інших мереж.

Раніше повідомлялося, що у серпні влада щонайменше десяти регіонів РФ знову посилила контроль за продажем пального на АЗС. Паливна криза, яка до липня охопила майже всю країну, виникла через зупинку роботи кількох НПЗ після атак безпілотників, а також сезонне збільшення попиту на паливо.

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