Зеленський звільнив Мудру з посади заступниці керівника ОП

Сьогодні з’явилась інформація, що Мудра фігурує у справі про легалізацію коштів, одержаних злочинним шляхом.

Президент України Володимир Зеленський вирішив звільнити Ірину Мудру з посади заступниці керівника Офісу президента. Про це йдеться в указі глави держави №734/2026 від 19 серпня.

Водночас в указі офіційно не вказується причина звільнення, а лише констатація факту її усунення з посади.

"Звільнити Мудру Ірину Романівну з посади Заступника Керівника Офісу Президента України", - йдеться в указі.

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Що цьому передувало

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 19 серпня, Національне антикорупційне бюро України заявило, що спільно зі Спеціалізованою антикорупційною прокуратурою проводиться спецоперація із викриття злочинної організації під керівництвом низки політичних осіб.

Зокрема, ця організація діяла під керівництвом чинного та колишнього народних депутатів України. Також до неї були залучені високопосадовці Офісу Президента України та низка інших осіб.

За даними ЗМІ, фігурантами справи стали заступниця глави Офісу президента Ірина Мудра, чинний народний депутат Вадим Столар, а також колишній нардеп Максим Микитась.

У повідомленні НАБУ йшлося про те, що викрита група осіб організувала легалізацію коштів, одержаних злочинним шляхом. Йдеться про 150 млн гривень готівкою, які через низку рахунків підставних компаній були введені в легальний обіг для сплати застави за одного з учасників злочинної організації у справі "Мідас".

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