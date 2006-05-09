УАПЦ відзначає 9 травня

В день закінчення Другої світової війни клир і миряни Харківсько-Полтавської єпархії Української автокефальної православної церкви, за традицією, відвідали могили загиблих під час Другої світової війни, що вели боротьбу з нацизмом у лавах Війська Польського, Червоної Армії, Української Повстанської Армії.

Як повідомили кореспонденту УНІАН у прес-центрі консисторії Харківсько-Полтавської єпархії УАПЦ, день спогадів про жертв Другої світової війни, почався заупокійною Службою божою, котру архиєпископ Харківський і Полтавський Ігор (ІСІЧЕНКО) відправив у Свято-Дмитрівському храмі м. Харкова. У проповіді владика наголосив, що згадуються в цей день “не армії чи ідеології, а спочилі люди, причиною смерті яких врешті решт було людиноненависницьке безбожне вчення, що запанувало в Совєтському Союзі та нацистській Німеччині”. Владика наголосив, що “лише одна армія захищала інтереси українців – Українська Повстанська Армія. Але східним українцям не слід соромитися родичів і земляків, що носили мундири совєтських вояків”. “Наші батьки й діди, - підкреслив архієпископ, - йшли на боротьбу за рідну землю, за свою сім’ю, а не за примарні ідеї панівних режимів. І воєнні лихоліття допомогли їм позбутися решток міфів, нав’язуваних большевиками”.

Після Служби божої архиєпископ Ігор, канцлер єпархії протоієрей Віталій ЗУБАК, голова Харківського крайового братства апостола Андрія Первозваного Вадим ПРИХОДЧЕНКО, представники церковних громад і братства відвідали меморіал воїнам Війська Польського, загиблим у совєтських концтаборах, та меморіал воїнам Радянської Армії в Лісопарку. Було відправлено панахиди й покладено квіти до солдатських могил. Меморіальну акцію Харківсько-Полтавської єпархії вперше активно підтримали обласні організації Християнсько-Демократичного Союзу та Української народної партії.