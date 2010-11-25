Тимошенко скликає прес-конференцію

Сьогодні, 25 листопада, о 14.30 відбудеться прес-конференція лідера партії "Батьківщина" Юлії ТИМОШЕНКО. Як повідомили УНІАН в прес-службі БЮТ, темою прес-конференції стане "Податкова реформа в Україні: два шляхи, два способи мислення". Прес-конференція відбудеться за адресою: вул. Турівська, 13. Акредитація журналістів здійснюється за телефонами: 527-70-84, 067-230-17-05, 067-656-52-40, 067-468-46-62.

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