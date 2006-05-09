Олександр Мороз мусить погодитися з Януковичем

Лідер Соціалістичної партії України Олександр МОРОЗ закликає не спекулювати на темі про статус воїнів УПА, а вирішити це питання без поспіху, не включаючи до коаліційної угоди. Про це він сказав в інтерв’ю журналістам сьогодні після покладання квітів до могили Невідомому солдату у парку Вічної слави в Києві. "Тут я мушу погодитися з Віктором Януковичем", - визнав він.

Як повідомили УНІАН у прес-службі СПУ, О.МОРОЗ вважає, що “не потрібно під умовою коаліції включати питання, які можуть розколоти суспільство”. За його словами, неодноразово в окремій розмові Президент України Віктор ЮЩЕНКО висловлювався за те, що треба винести за дужки усі ті питання, які потребують додаткового вивчення і вирішення не в політичний, а в прийнятний для суспільства спосіб.

Лідер соціалістів також нагадав, що в 1993-му за його ініціативи було створено урядову комісію, яка повинна дати історичну оцінку війні УПА. “Пройшло 12 років, а висновків цієї комісії досі не має. Тому, я гадаю, що потрібно запитати з тих людей, які отримують фінансування на роботу цієї комісії”, - зауважив О.МОРОЗ,

На запитання щодо створення “широкої коаліції”, лідер СПУ зазначив, що за результатами соцопитувань, проведених СПУ, 49% громадян висловились за створення “помаранчевої” коаліції в складі БЮТ, НСНУ та СПУ, а біля 30% - за “широку коаліцію” за участі Партії Регіонів. “Очевидно, треба брати до уваги думку всіх громадян”, - підкреслив О.МОРОЗ.