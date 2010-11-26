Медведєв каже, що вони з Януковичем здійснили прорив

Україна і Російська Федерація готові співробітничати разом на міжнародній арені.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Президент Росії Дмитро МЕДВЕДЄВ заявив перед початком засідання Українсько-Російської міждержавної комісії в Москві.

«Ми готові спільно шукати шляхи формування єдиної неподільної безпеки на Європейському континенті, готові також продовжувати конструктивно співробітничати, взаємодіяти в рамках СНД, ОБСЄ, в рамках Ради Європи та в інших міжнародних структурах», - сказав Д.МЕДВЕДЄВ.

Він зазначив, що під час засідання комісії буде акцентовано увагу на російсько-українській співпраці у військовій і військово-технічній галузях, оскільки країни мають багаторічний досвід взаємодії в цьому питанні.

Також Д.МЕДВЕДЄВ відзначив, що важливою сферою є гуманітарна співпраця. За словами Президента РФ, сторони задоволені роботою відповідного підкомітету комісії.

«Ми хотіли б рухатися за всіма напрямами, включаючи і проекти, пов`язані зі спільною оцінкою історичних подій, ну, і взагалі в цілому працювати на плановій основі», - сказав він.

На думку Президента Росії, в цілому вдалося покращити роботу всіх органів міждержавної комісії.

Д.МЕДВЕДЄВ також відзначив, що сьогодні відбулася десята зустріч з Президентом України Віктором ЯНУКОВИЧЕМ, не рахуючи зустрічей, які відбулися в рамках багатосторонніх самітів. «Це безпрецедентна активність зустрічей. По суті, ми з Віктором Федоровичем компенсуємо те, що втрачено останніми роками. Така динаміка зумовила змістовний прорив у відносинах, їх повернення до дійсно стратегічного партнерства», - наголосив Д.МЕДВЕДЄВ.

За його словами, про це говорять результати. Зокрема, товарообіг між Україною і РФ істотно зріс, і, по суті, повернувся до рівня, який був до складнощів у відносинах двох країн.

Президент Росії відзначив, що сьогодні обговорюватиметься весь спектр відносин двох країн: як економічних, так і політичних. За його словами, з найважливіших питань було проведено обмін думками під час зустрічі президентів у вузькому складі.

«Ми дивимося в майбутнє цілком оптимістично. І дуже важливо, що і сьогоднішня зустріч супроводжуватиметься новими домовленостями, які мають для наших країн принциповий характер», - сказав Д.МЕДВЕДЄВ.

Він відзначив, що України і Росія повинні зберегти і використовувати ті коопераційні зв`язки, які існують багато років, зокрема, в космічній, ракетній, атомній, авіаційній галузях, в суднобудуванні. За словами Д.МЕДВЕДЄВА, гарні перспективи зберігаються в співпраці у сфері транспорту, сільського господарства та інших сферах. Він зазначив, що сторони зобов`язані продовжувати розвивати відносини, зокрема, договірно-правову базу.

Крім того, за словами Президента РФ, особлива увага приділяється міжрегіональній співпраці.