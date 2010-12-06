Медведєв не має ілюзій щодо того, де перебуває Росія

Росія перебуває на початковому етапі будівництва правої держави.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Президент Росії Дмитро МЕДВЕДЄВ сказав в інтерв`ю польським ЗМІ напередодні візиту до Польщі.

«Де ми нині перебуваємо в сенсі розбудови правової держави? У мене немає жодних ілюзій. Ми десь на одному з початкових етапів цього будівництва. Але треба визнати, що не ми одні будуємо сучасну державу, правову державу з певними складнощами», - сказав Д.МЕДВЕДЄВ.

Він відзначив, що складнощі створення правової держави в Росії пов`язані не тільки з економічними чи політичними реаліями, а й з історією, з так званим правовим нігілізмом, який значною мірою був притаманний Росії і 100, і 200 років тому, а також з відсутністю демократичних традицій.

«Демократії не створюються за 10 років. У нашій країні ніколи не було демократії до 1991 року, коли виникла сучасна Російська держава. Наголошую: ніколи – ні при царі-батюшці, ні в радянський період, ні в будь-якій інший. Це процес важкий», - сказав Д.МЕДВЕДЄВ.

На думку російського Президента, будівництво правової держави в невеликих державах простіше.

«У такій державі, як Росія, цей процес набагато складніший. Тому у мене немає ілюзій, нам ще належить пройти доволі значний шлях. Але це не означає, що ми нічого не робили останні 20 років і особливо останні 10 років», - сказав Д.МЕДВЕДЄВ, додавши, що вдалося зміцнити державну й правову систему Росії.

Президент РФ переконаний у тому, що демократія найтіснішим чином пов`язана із станом економіки. За його словами, для того, аби Росія мала сучасну демократію, потрібно створити сучасну, сильну, модернізовану економіку, яка ґрунтується не тільки на нафті й газі.

«Демократія неможлива в бідній державі, я абсолютно в цьому впевнений. Але й створення сучасної, розвиненої економіки неможливе в умовах диктатури, хоч би що інколи говорили на цю тему», - вважає Д.МЕДВЕДЄВ.