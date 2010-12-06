У Мін’юсті кажуть, що 3 мільйонів на ремонт ще не бачили

У Мін’юсті заявляють, що не знають про виділення із бюджету 3 млн. грн. для ремонту їхніх приміщень

У Міністерстві юстиції заявляють, що не знають про виділення з державного бюджету 3 млн. грн. для ремонту приміщень відомства.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на брифінгу в Києві заявила заступник міністра юстиції Лідія ГОРБУНОВА, відповідаючи на запитання журналістів.

«В пресі бачила інформацію, але ніяких цих 3 млн. нам ще ніхто не виділяв», - сказала вона.

Як повідомляли минулого тижня окремі ЗМІ з посиланням на інформацію, розміщену на порталі державних закупівель, Міністерству юстиції України із бюджету виділяється вказана сума для ремонту приміщень у Києві на вул. Городецького та вул. Рильського.