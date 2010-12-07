Росія готова збільшити постачання газу до Європи

Росія готова постачати європейським споживачам в умовах холодів стільки газу, скільки буде треба, заявив журналістам міністр енергетики РФ Сергій Шматко.

"Ті укладені контракти, які сьогодні існують, дають змогу нашим європейським компаніям-партнерам одержувати стільки газу, скільки буде запитано", - наводить його слова Бі-бі-сі.

Відповідаючи на уточнююче питання, чи готова Росія в разі звернення збільшити постачання газу, він сказав: "Абсолютно точно".

У центральній Європі наприкінці листопада – початку грудня встановилася нехарактерно низька для цього часу температура.