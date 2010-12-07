Росія готова збільшити постачання газу до Європи
05:50, 07 грудня 2010Політика
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У разі потреби
Росія готова постачати європейським споживачам в умовах холодів стільки газу, скільки буде треба, заявив журналістам міністр енергетики РФ Сергій Шматко.
"Ті укладені контракти, які сьогодні існують, дають змогу нашим європейським компаніям-партнерам одержувати стільки газу, скільки буде запитано", - наводить його слова Бі-бі-сі.
Відповідаючи на уточнююче питання, чи готова Росія в разі звернення збільшити постачання газу, він сказав: "Абсолютно точно".
У центральній Європі наприкінці листопада – початку грудня встановилася нехарактерно низька для цього часу температура.
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