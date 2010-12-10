Янукович - у Москві

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ прибув до Москви для участі в засіданні Ради глав держав СНД.

Як передає кореспондент УНІАН, у ході засідань лідерів СНД у вузькому і розширеному складах передбачається поглиблена дискусія з урахуванням результатів роботи російського головування за його пріоритетами: підвищення ефективності економічної взаємодії в рамках СНД і проведення у 2010 р. тематичних років – Року науки і інновацій і Року ветеранів Великої Вітчизняної війни 1941–1945 рр. Окремо буде заслухана інформація про підсумки проведення в державах-учасницях СНД заходів у рамках святкування 65-ї річниці Перемоги.

Повідомляється, що особлива увага на засіданні буде приділена перспективам нарощування економічного співробітництва. Порядком денним саміту, зокрема, передбачається обговорення ходу роботи над проектом Договору про зону вільної торгівлі в рамках Співдружності. Його підписання покликане сприяти формуванню що сучасної договірної бази для лібералізації торгівлі на теренах СНД, ліквідації бар`єрів у взаємній торгівлі.

Серед іншого, на саміті також планується розглянути Стратегію міжнародної молодіжної співпраці в рамках СНД на період до 2020 р.

Як очікується, в ході саміту як одне з ключових завдань буде відмічена реалізація Плану пріоритетних заходів у гуманітарній сфері на 2011–2012 рр., схваленого на засіданні Ради глав урядів СНД (Санкт-Петербург, 19 листопада ц.р.).

Традиційно важливе місце займуть питання співпраці в правоохоронній і військовій сферах.

Також на засіданні Ради глав держав СНД відбудеться обмін думками з актуальної регіональної і міжнародної проблематики.

Крім того, на розгляд глав держав Співдружності буде представлений проект спільного Звернення у зв`язку з 25-ю річницею аварії на Чорнобильській АЕС.

Очікується ухвалення рішення про головування в Співдружності в 2011 р., а також про дату і місце проведення наступного засідання Ради глав держав СНД.