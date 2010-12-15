Чоловік Тимошенко - у реанімації

Чоловік Юлії Тимошенко Олександр потрапив до реанімації.

Про це повідомляють джерела "Української правди".

За словами співрозмовника, Олександр Тимошенко перебуває в одній з лікарень Києва.

Джерела не можуть назвати його точний діагноз, водночас повідомляють, що він пов’язаний з тромбами.

За словами співрозмовника, у середу зранку Тимошенко була поряд із чоловіком.

Як відомо, на 14:00 Тимошенко викликається до Генпрокуратури.