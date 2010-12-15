Чоловік Тимошенко - у реанімації
12:00, 15 грудня 2010Політика
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Джерела УП не можуть точно назвати діагноз
|Олександр Тимошенко
Про це повідомляють джерела "Української правди".
За словами співрозмовника, Олександр Тимошенко перебуває в одній з лікарень Києва.
Джерела не можуть назвати його точний діагноз, водночас повідомляють, що він пов’язаний з тромбами.
За словами співрозмовника, у середу зранку Тимошенко була поряд із чоловіком.
Як відомо, на 14:00 Тимошенко викликається до Генпрокуратури.
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