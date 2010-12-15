Нагородження переможців Національного конкурсу «Благодійник року – 2010»

16 грудня 2010 року в приміщенні Музею мистецтв імені Богдана і Варвари Ханенків (м. Київ, вул. Терещенківська, 15-17), пройде урочиста церемонія нагородження переможців Четвертого національного конкурсу «Благодійник року».

Перед початком церемонією, о 17:00, відбудеться брифінг для представників ЗМІ із переможцями конкурсу. Журналісти матимуть можливість особисто поспілкуватися із благодійниками, добрі справи яких визнано визначальними для розвитку благодійності в Україні у 2010 році.

О 18:00 розпочнеться церемонія нагородження. У ній візьмуть участь цьогорічні лауреати конкурсу та переможці минулих років, члени Наглядової ради, Журі, Оргкомітету, відомі в Україні благодійники, діячі культури і мистецтва. Серед них – Голова Наглядової ради Міжнародного благодійного фонду «Україна 3000» Катерина Ющенко, письменниця Оксана Забужко, директор видавництва «А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-ГА» Іван Малкович, лідер гурту «Мандри» Сергій Фоменко (Фома), президент БФ «Обдаровані діти – майбутнє України» Влада Прокаєва, голова Правління Українського форуму благодійників Віктор Лях, президент Благодійного фонду «Приятелі дітей» Марина Криса, голова Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення Володимир Манжосов.

Для учасників і гостей церемонії виступлять фольклорний колектив «Дай Боже», заслужена артистка України Леся Горова, гурт «Мандри».

Акредитація за телефоном: (050) 201-63-61, або e-mail: zorkina@ukraine3000.urg.ua. Контактна особа – Катерина Зоркіна.

Акредитація на участь у заході обов’язкова!