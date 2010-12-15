Одеські медики скаржаться на подарунок Тимошенко

Автомобілі „Опель Комбо”, закуплені в Австрії колишнім урядом Тимошенко для станцій швидкої допомоги, виявились непридатними для експлуатації в українських умовах. Про це "Подробностям"заявив начальник Одеського обласного управління охорони здоров΄я М.БАРТКО.

У процесі експлуатації виявилося, що на українських дорогах з їх ямами, брудом та сніговими заметами європейська техніка глохне та буксує.

Крім того, ці автомобілі зовсім не пристосовані для перевезення лежачих хворих – там просто немає місця, щоб розмістити ноші.

А необхідні витрати на їх переобладнання та експлуатацію значно перевищують можливості районних закладів охорони здоров΄я.

БАРТКО зазначив: "Якщо хтось спробує переобладнати, то це треба мати справу з ДАІ, треба мати гарних інженерів, треба отримати право на дозвіл – це буде надто дорога справа”.

Усього Одеська область отримала 48 таких автомобілів.