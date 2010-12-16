БЮТ заблокував Верховну Раду

Народні депутати - члени фракції "БЮТ-Батьківщина" заблокували трибуну та президію Верховної Ради.

Як передає кореспондент УНІАН, біля трибуни та президії ВР перебувають близько 30 членів фракції «БЮТ-Батьківщина».

Вони вивісили у сесійній залі парламенту плакати з написами: «Руки геть від Тимошенко!» та «Припинити політичні репресії!».