БЮТ заблокував Верховну Раду
09:58, 16 грудня 2010Політика
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Вивісили плакати з написами: "Руки геть від Тимошенко!"
Народні депутати - члени фракції "БЮТ-Батьківщина" заблокували трибуну та президію Верховної Ради.
Як передає кореспондент УНІАН, біля трибуни та президії ВР перебувають близько 30 членів фракції «БЮТ-Батьківщина».
Вони вивісили у сесійній залі парламенту плакати з написами: «Руки геть від Тимошенко!» та «Припинити політичні репресії!».
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