У ВР зареєстрували законопроект про нові правила руху для Януковича

У Верховній Раді зареєстровано законопроект про внесення змін до Закону України «Про дорожній рух» (щодо тимчасового обмеження або заборони руху транспортних засобів).

Законодавча ініціатива депутатів фракції «БЮТ-Батьківщина» Олександра СОЧКИ та Андрія ПАВЛОВСЬКОГО передбачає запровадження нових правил перекриття доріг при пересуванні автомобільним транспортом осіб, щодо яких здійснюється державна охорона, повідомили УНІАН у прес-службі БЮТ.

За словами одного із авторів законопроекту О.СОЧКИ, стаття 26-1 Закону України «Про дорожній рух» у діючій редакції дозволяє обмежувати або забороняти рух під час проїзду Президента, прем’єра, голови Верховної Ради, а також глав іноземних держав, парламентів і урядів, керівників міжнародних міжурядових організацій та іноземних делегацій, які перебувають в Україні з офіційним візитом, на 13 хвилин (обмеження або заборона встановлюються за 10 хвилин до і скасовуються через 3 хвилини після проїзду кортежу).

«Таким чином, зупинка дорожнього руху на 13 хвилин у години найбільшої інтенсивності руху, у так званий «час-пік», коли громадяни їдуть на роботу та повертаються додому, породжує суттєві наслідки морально-психологічного, економічного та екологічного характеру. Порушується дисципліна трудового дня, оскільки через запізнення працівники несвоєчасно приступають до виконання своїх професійних обов’язків. Внаслідок простоювання у заторах великої кількості транспорту збільшується викид у атмосферу продуктів згоряння автомобільного палива. Через втрату можливості ефективно використати свій час люди почувають себе у стресовому пригніченому стані», - сказав О.СОЧКА.

Він повідомив, що законопроект пропонує зменшити тимчасове обмеження або заборону руху транспортних засобів, пішоходів на окремих ділянках вулиць, автомобільних доріг не більше, ніж за п’ять хвилин (у діючій редакції «десять») до та відміняти не пізніше, ніж через одну (у діючій редакції «три») хвилину після проїзду осіб, щодо яких здійснюється державна охорона.

Також, за словами депутата, забороняється при проїзді зазначених осіб перекривати рух у робочі дні з 07.30 до 09.00 та з 17.30 до 19.00, тобто у «час-пік».

«Протокольні служби, які обслуговують керівників країни, а також формують графіки державних візитів, абсолютно легко можуть враховувати цю норму, і планувати пересування кортежів з урахуванням інтересів громадян», - зазначив О.СОЧКА.

«Зараз говорять про те, що Президент має намір пересісти на гелікоптер і, мовляв, у такий спосіб буде вирішено питання щодо перекриття доріг під час пересування автомобільним транспортом осіб, щодо яких здійснюється державна охорона. Однак далі розмов справа не пішла, і Київ продовжує потерпати від пробок. До того ж, вулиці перекриваються і під час руху кортежів прем’єра та голови Верховної Ради. Тому законодавчо врегулювати цю проблему потрібно у будь-якому разі», - наголосив депутат.

За його словами, проект закону пропонує ще достатньо м’який варіант у порівнянні з тим, які правила руху передбачені для зазначених осіб у країнах Європи. Так, зокрема, у Німеччині кортеж канцлера зобов’язаний дотримуватися всіх правил дорожнього руху, у Франції кортеж Президента також дотримується правил дорожнього руху, а на перехрестях користується такими ж перевагами при проїзді, як автомобіль медичної допомоги чи пожежна машина. За такими ж нормами регулюється рух автомобільним транспортом керівників держав Великої Британії, Австрії, Бельгії тощо.

«Відомий випадок, коли Володимир ПУТІН запізнився на державний прийом до англійської королеви у зв’язку з тим, що його кортеж змушений був їхати вулицями Лондона за всіма правилами. Думаю, після повідомлення про це засобів масової інформації авторитет іноземного гостя і, звісно, королеви мав тільки зрости. Суспільство сприймає таку поведінку і розцінює її як вияв поваги до громадян», - сказав О.СОЧКА.

«Ухвалення цього закону цілком залежить від однієї людини – ЯНУКОВИЧА. Якщо він захоче, парламентська більшість виконає його волю», - підсумував депутат.