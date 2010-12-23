Нардепи знову засіли за бюджет Азарова

Мають розглянути 2 тисячі поправок

Верховна Рада України розпочала розгляд у другому читанні проекту державного бюджету на 2011 рік. Як передає кореспондент УНІАН, у розгляді даного питання беруть участь прем`єр-міністр України Микола АЗАРОВ та перший віце-прем’єр-міністр України Андрій КЛЮЄВ. З доповіддю виступає міністр фінансів Федір ЯРОШЕНКО. Всього до другого читання депутати подали понад 2 тисячі поправок.

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