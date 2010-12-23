Заступник глави АП не може зрозуміти, чому він досі нардеп

Заступнику голови Адміністрації Президента України Геннадію ВАСИЛЬЄВУ важко відповісти на запитання, чому Верховна Рада не позбавляє його статусу народного депутата.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні на брифінгу в Києві.

«Так, справді, моя заява вже давно знаходиться у Верховній Раді. Чому народні депутати не ухвалюють рішення? Це ж не мене тільки стосується, я не виняток у цій справі», - сказав Г.ВАСИЛЬЄВ.