На посаду мера Києва може претендувати жінка?

Лідер ГО «Новий Київ», голова Соціально-Християнської партії Зорян ШКІРЯК вважає, що народний депутат України Наталія КОРОЛЕВСЬКА могла б стати єдиним кандидатом у мери Києва від опозиції.

Як повідомляє прес-служба політика, про це З.ШКІРЯК заявив в інтерв`ю виданню «Главред».

Так, на запитання журналіста про те, кого з кандидатів міг би висунути БЮТ на майбутніх виборах мера столиці, З.ШКІРЯК відповів: «Я висловлю свою суб`єктивну точку зору. Я вважаю, що такою кандидатурою могла б стати Наталія КОРОЛЕВСЬКА. Мені здається, що Наталя Юріївна саме та особистість, яка могла б консолідувати всі опозиційні сили в Києві”.

Голова СХП охарактеризував її молодим перспективним, впевненим у собі політиком.

Крім того, на переконання З.ШКІРЯКА, Н.КОРОЛЕВСЬКА – “прекрасний аналітик, економіст і управлінець”.

“На сьогоднішній день вона очолює парламентський комітет з питань промислової і регуляторної політики. Як розумна і красива жінка, конструктивний політик, вона не викличе заперечення у будь-якому політичному таборі, а кияни з радістю б підтримали такого кандидата. Впевнений, вона могла б чудово впоратися з муніципальним управлінням”, - продовжив З.ШКІРЯК.

Втім, зауважив він, таке рішення має приймати БЮТ і, звичайно, сама Н.КОРОЛЕВСЬКА, оскільки це їх право.

На запитання журналіста про можливу особисту участь З.ШКІРЯКА в майбутніх виборах мера столиці, він відповів: «Стосовно мене, то зараз про це говорити рано. Скажу одне - якщо ми будемо відчувати підтримку киян, то напевно, і Новий Київ, і наша політична сила обов`язково виставить кандидата на посаду мера”.

“Кадровий резерв для цього є. А буде це ШКІРЯК або хтось інший, покаже час», - підсумував політик.