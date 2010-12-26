Експерт: Корнійчук розірвав усі зв'язки з Тимошенко

Затримання колишнього першого заступника міністра юстиції Євгена КОРНІЙЧУКА може бути пов`язане зі спробою змусити його тестя, голову Верховного Суду України Василя ОНОПЕНКА подати у відставку.

Про це заявив у коментарі УНІАН політолог Тарас БЕРЕЗОВЕЦЬ.

«У справі затримання екс-першого заступника міністра юстиції Євгена КОРНІЙЧУКА питань більше, ніж відповідей. Якщо арешти ДІДЕНКА, МАКАРЕНКА та ФІЛІПЧУКА, а також оголошення у розшук СЛЮЗ і ДАНИЛИШИНА легко можна пояснити їхнім тісним зв`язком з ТИМОШЕНКО, то ця справа стоїть окремо», - зазначив експерт.

«Українська соціал-демократична партія, яку очолює КОРНІЙЧУК і яка раніше була блокоутворюючою у БЮТ, на останніх місцевих виборах фактично «лягла» під Партію регіонів, а представники УСДП у комісіях впритул не бачили жодних порушень. КОРНІЙЧУК, наскільки відомо з достовірних джерел, розірвав усі формальні зв`язки з ТИМОШЕНКО та її оточенням», - заявив Т.БЕРЕЗОВЕЦЬ.

За словами аналітика, Є.КОРНІЙЧУКА можуть використовувати як засіб «примушення до миру» його тестя, голови Верховного Суду В.ОНОПЕНКА.

«Висновки Венеціанської комісії стосовно неприпустимості зменшення ролі ВСУ дають підстави вважати, що маргіналізація Верховного Суду сталася виключно через персону ОНОПЕНКА. І як тільки його приберуть (точніше – він подасть у добровільну відставку), значення ВСУ відновиться. Враховуючи, що затримання КОРНІЙЧУКА триватиме згідно з рішенням суду мінімум 10 днів, за цей час ОНОПЕНКО має визначитися, що йому важливіше – посада, чи свобода його зятя», - наголосив Т.БЕРЕЗОВЕЦЬ.

Як повідомляв УНІАН, Генеральна прокуратура України 22 грудня порушила кримінальну справу щодо Є.КОРНІЙЧУКА за ч. 3 ст. 365 Кримінального кодексу України (перевищення службових повноважень, що спричинило тяжкі наслідки). За підозрою у вчиненні вказаного злочину Є.КОРНІЙЧУКА затримано у порядку, передбаченому ст. 115 КПК України, відзначили у Генпрокуратурі.

Є.КОРНІЙЧУК був затриманий 22 грудня після допиту в Генпрокуратурі.

24 грудня Печерський районний суд Києва відмовив Генпрокуратурі в арешті Є.КОРНІЙЧУКА на два місяці, подовживши йому термін затримання з трьох до 10 діб.