У Генпрокуратурі ще не вирішили, кому відповідати за Луценка

У Генеральній прокуратурі України не пояснюють, через що сьогодні затримано екс-міністра внутрішніх справ України, лідера партії «Народна самооборона» Юрія ЛУЦЕНКА.

Як передає кореспондент УНІАН, перший заступник генерального прокурора України Ринат КУЗЬМІН на відповідне запитання зазначив: А за цим звертайтеся до прес-служби Генпрокуратури”.

У свою чергу керівник прес-служби ГПУ Юрій БОЙЧЕНКО зауважив, що він з цього приводу розмовляв з Р.КУЗЬМІНИМ, а тому інформація про сьогоднішні події щодо Ю.ЛУЦЕНКА буде розповсюджено завтра.

Як повідомляв УНІАН, Ю.ЛУЦЕНКА, затриманого бійцями спецпідрозділу Служби безпеки України «Альфа», доставлено до слідчого ізолятора СБУ, розташованого в Аскольдовому провулку в Києві.