Луценка посадили в СІЗО, де знаходиться Пукач

Екс-міністр Юрій Луценко перебуває у СІЗО СБУ, в якому також сидить обвинувачений у вбивстві Георгія Гонгадзе екс-генерал Олексій Пукач.

Про це газеті "Сегодня" розповіла помічниця Луценка Лариса Сарган.

У СІЗО СБУ Луценко, судячи з усього, буде максимум до середи, поки його долю (заарештовувати чи ні) не вирішить суд.

Адвокат відвіз Луценку ще один светр, зубну щітку і капці.

Водночас, як повідомляють джерела газети в ГПУ, затримання Луценка пов`язане з тим, що він затягує процес ознайомлення з матеріалами слідства.

"Під вартою буде читати швидше", - сказав співрозмовник.

За словами соратника Луценка Володимира Ар`єва, його затримали за те, що, будучи в 2009 році головою МВС, він продовжив оперативні заходи в розслідуванні у справі про отруєння Ющенка.

"Йому інкримінують перевищення службових повноважень (від 5 до 12 років в`язниці)", - сказав він.

Інший соратник Луценка, Геннадій Москаль додав, що Луценко був затриманий після допиту екс-першого заступника СБУ Володимира Сацюка, на дачі якого відбулася, як вважається, фатальна вечеря.

"Виявилося, що група співробітників МВС вела стеження за водієм Сацюка. І Луценко продовжував ці терміни. Але за законом міністру дозволяється це робити", - сказав Москаль.

Як відомо, сам Луценко заявив, що затриманий у справі про отруєння Ющенка.

Раніше повідомлялося, що Генпрокуратурою закінчено досудове слідство у кримінальній справі за звинуваченням Луценка.

Зокрема, Луценко звинувачується у заволодінні, за попередньою змовою зі своїм водієм Леонідом Приступлюком, шляхом зловживання службовим становищем, державними коштами на суму понад 238 тисяч гривень і у перевищенні службових повноважень, внаслідок чого державі завдано матеріальних збитків на суму понад 130 тисяч гривень.

Крім того, 18 грудня Луценко заявив, що його намагаються "прив’язати" до справи про отруєння екс-президента Віктора Ющенка.

"Піду давати свідчення лише після здачі крові самим потерпілим. Якщо він ігнорує повістки, чому в його справі мають допитувати мене?", - сказав політик

Українська правда