Яворівський каже, що БЮТ роздобув листа, якого не розголошує Литвин

ОБСЄ рекомендує українській владі утриматись від розгляду законопроекту про мови у його теперішньому вигляді та висловлює сподівання, що його оцінка та рекомендації будуть враховані Верховною Радою.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив член фракції «БЮТ-Батьківщина» Володимир ЯВОРІВСЬКИЙ сьогодні на брифінгу.

За його словами, на адресу керівництва парламенту надійшов лист від ОБСЄ з висновком щодо закону про мови.

«Чомусь Володимир ЛИТВИН не розголошує цього листа. Але нам вдалося роздобути його через посольства", - повідомив депутат.

За словами В.ЯВОРІВСЬКОГО, у висновках ОБСЄ вказується, що законопроект майже виключно зосереджується на захисті та просуванні російської мови та не передбачає належного захисту мов менш чисельних національних меншин. Також, на думку ОБСЄ, даний законопроект може мати потенційний негативний вплив на позицію та використання державної мови.

«Таким чином шовіністичному, антиукраїнському котлу в Украйні завдано серйозного удару з боку одного з найвищих європейських інститутів», - зазначив В.ЯВОРІВСЬКИЙ.

Він також додав, що це є реальною підтримкою з боку Європи “нашого національного духу, української мови».

Як повідомлялося, законопроект "Про мови", з приводу якого в Україні пройшли акції протетсту суспільства, внесли торік на розгляд ВР народні депутати Олександр ЄФРЕМОВ (Партія регіонів), Петро СИМОНЕНК (КПУ) і Сергій ГРИНЕВЕЦЬКИЙ (Блок Литвина).

Інститут політичних і етнонаціональних досліджень імені Кураса Національної академії наук України негативно оцінив цей проект закону.

Раніше негативну оцінку законопроекту ЄФРЕМОВА-СИМОНЕНКА-ГРИНЕВЦЬКОГО дали наукова рада Національного університету «Києво-Могилянська академія», Інститут української мови НАНУ та Інститут мовознавства імені Потебні.