Дорош: торік ми так само боролися з Тимошенко

Національна координаційна рада підприємців України, яка, за словами представників цієї ради, об’єднала 70% підприємців «податкового Майдану», не братиме участі у політичній акції, призначеній на 22 січня. Про це заявив Deutsche Welle один із її представників Володимир ДОРОШ.

За його словами, підприємці, не братимуть участі в політичній акції 22 січня, куди їх кличе опозиція на чолі з Юлією ТИМОШЕНКО. Він повідомив, що підприємці збирають власну акцію протесту наприкінці зими, аби продемонструвати владі абсурдність регуляторних норм ведення бізнесу в Україні.

«Ми поза політикою. Торік ми так само боролися з ТИМОШЕНКО і її регулюванням бізнесу. Ми не хочемо, аби підприємці були розмінною монетою чи гарматним м’ясом. Ми проти, аби на підприємцях заробляли свої бали будь-які політики», - наголосив В.ДОРОШ.

Він уточнив, що підприємці вимагають звільнити з-під варти затриманого Сергія МЕЛЬНИЧЕНКА, який був комендантом наметового містечка.

«Свободу Сергія МЕЛЬНИЧЕНКА, який був комендантом наметового містечка, ми всі відстоюємо і домагаємося. А всіх інших осіб, проти яких порушили кримінальні справи, ми навіть не бачили на протестах. Це може бути пов’язано з тим, що через людей, які мають проблеми із законом, хочуть влаштувати акцію. То ми в цьому участі ніяк не беремо», - сказав В.ДОРОШ.

Як повідомляв УНІАН, один із координаторів акцій проти Податкового кодексу Олександр ДАНИЛЮК закликає 22 січня взяти участь в акції протесту перед Адміністрацією президента всіх, хто проти переслідувань підприємців, які відстоювали свої права.

За словами О.ДАНИЛЮКА, протестувальники домагатимуться, аби всі кримінальні справи були закриті і щоб всіх, хто нині перебуває в ізоляторі, відпустили.