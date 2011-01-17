У Севастополі відбулася акція пам'яті вбитих у Москві

Акцію-пікет на вшанування пам’яті убитих два роки тому в центрі Москви правозахисника Станіслава Маркелова і журналістки Анастасії Бабурової провели в неділю в Севастополі низка громадських організацій ліворадикального і анархістського спрямування.

Як передає кореспондент УНІАН, учасники акції біля «Будинку Москви» розгорнули гасло, на якому білим по червоному було написано: «Вбивцям Стаса і Насті - найвищу міру!»

Під час виступів прозвучав заклик до об`єднання в боротьбі «із зростаючою фашистською загрозою у ряді країн СНД». У резолюції, переданій до «Будинку Москви», міститься вимога до Слідчого комітету РФ прискорити виявлення всіх винуватців вбивства, засудити їх до найвищої міри покарання і довічного ув’язнення.

В акції також взяла участь мати А.Бабурової, яка виросла і похована у Севастополі.

Як повідомляв УНІАН, А.Бабурова працювала позаштатним кореспондентом російської "Нової газети". Журналістка одержала смертельне поранення вдень 19 січня 2009 року в центрі Москви, коли поверталася з прес-конференції разом з адвокатом С.Маркеловим. Убитий адвокат вів низку гучних справ, зокрема, він представляв інтереси потерпілих у справі про вбивство чеченської дівчини Ельзи Кунгаєвої, був одним із адвокатів жорстоко побитого головного редактора і журналіста газети "Хімкинська правда" Михайла БЕКЕТОВА. С.Маркелов вів також багато справ антифашистів і активістів громадських рухів.