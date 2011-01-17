Два письменники подали заяву про вступ до ВО "Тризуб"

Українські письменники брати Віталій та Дмитро Капранови подали офіційну заяву про вступ до ВО „Тризуб” імені Степана Бандери, повідомляє офіційний сайт цієї організації.

Згідно до тексту оприлюдненої на сайті заяви письменників, “провокація із підривом пам’ятника Сталіну у Запоріжжі та арешти членів „Тризубу”, що відбулися одразу після цього, не залишають сумнівів – влада діє за московським сценарієм, імітуючи теракти та навішуючи всіх собак на представників реальної опозиції”.

“Полювання на відьом, яке влаштувала нинішня влада, є небезпечним для кожного українця – якщо ми дозволимо держимордам панувати у наших квартирах, офісах і душах, вони вже не зупиняться. Вони будуть підкидати нам зброю та наркотики, шукати у книжках крамолу, як це роблять зараз з Марією Матіос, залякувати і погрожувати”, - зазначають письменники.

Саме тому на знак протесту проти свавілля та провокацій, на знак підтримки незаконно заарештованих членів організації „Тризуб імені Степана Бандери” письменники вирішили вступити до лав цієї організації, щоб заступити її членів, утримуваних за ґратами бандитською владою.

“Ми не поділяємо радикальних націоналістичних поглядів, ми не є членами жодної партії чи політичної організації, але ми не можемо залишатися осторонь, коли песиголовці з СБУ та МВС починають атаку на українців”, - зазначили брати Капранови.

Вони також закликали усіх, “хто не хоче завтра стати жертвою найближчого міліціонера, прокурора та судді, хто не згоден перетворюватися на бидло, незалежно від політичних поглядів підтримати „Тризуб імені Степана Бандери” і зробити символічний крок – вступити до його лав”.