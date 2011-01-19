Балога готується до злиття

Міністр з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи Віктор БАЛОГА вважає, що наступним кроком в адміністративній реформі може стати злиття очолюваного ним міністерства з іншим державним органом зі схожими завданнями.

Про це, як повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства з питань надзвичайних ситуацій, В.БАЛОГА сказав в інтерв’ю газеті “Урядовий кур’єр”.

Він додав, що головними в системі МНС будуть не фігури в шкіряних кріслах, а фахівці, які працюють «в полі» - на рівні районів, міст та територій.

За словами В.БАЛОГИ, “коли розробляли нову структуру міністерства, то ідея нововведень полягала в необхідності змінити логіку його роботи. Саме тому всю піраміду відомства перевернули згори донизу. 17 головних управлінь стали просто управліннями, внаслідок чого перестало існувати сім десятків керівних посад, скасовано половину «лампасних» начальників”.

«Запевняю, від цього ефективність роботи не знизиться! Навпаки, майже 500 вивільнених керівників зміцнять силою своїх вмінь та інтелекту підрозділи нижчого рівня. Плюс економія у майже 8 млн. гривень. Регіональним підрозділам МНС передали гірничорятувальні служби, служби рятування туристів і порятунку на воді. Це забезпечить чіткішу керованість, мобільність, скасовані 126 керівних посад і збережені гроші», - наголосив міністр.

На його думку, директиви Президента дали чіткіші критерії того, що і як потрібно зробити. Наприклад, скорочення штатів, насамперед за рахунок начальства, в окремих підрозділах досягатиме 70 відсотків. З 5 навчальних закладів підпорядкованих МНС залишаться лише 2: спеціальні вузи у Вінниці і Львові. Згодом і їх буде передано в Міносвіти, бо, на переконання В.БАЛОГИ, вся освітня система в країні має бути під одним дахом.

«Загалом наш підхід до реформування МНС має стислу формулу: є доцільність у змінах – їх треба провести навіть понад передбачені межі. Коли втілимо всі новації, наступним кроком в адмінреформі може стати злиття МНС з іншим державним органом зі схожими завданнями. Зупинятися не слід, бо це потрібно країні», - заявив В.БАЛОГА.