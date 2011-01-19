Організатори акції до Дня Соборності хочуть подивитися в очі Могильову

Координатори Народного комітету захисту України (НКЗУ), який є організатором київського віча до Дня Соборності України, відкидають звинувачення у підготовці провокацій і кровопролиття.

Про це координатор НКЗУ Михайло РАТУШНИЙ сказав сьогодні на прес-конференції в УНІАН.

"Ми запевняємо, що організатори акції не збираються здійснювати будь-які провокації. Напевно, ті, хто про це заявляють, самі можуть виступити як провокатори", - сказав він.

М.РАТУШНОГО підтримав правознавець-міжнародник, Надзвичайний і Повноважний Посол України Володимир ВАСИЛЕНКО: "Насильницькі дії - це виключено! Ті заяви МОГИЛЬОВА і Партії регіонів спрямовані на те, щоб залякати громадян України, спрямувати їх на неучасть в акції - влада боїться масових зібрань громадян... Кровопролиття ніякого не буде - нами вживаються всі заходи, щоб не було жодної провокації. Якщо хтось і планує провокації, то це ті, хто заявляв, що буде кровопролиття".

М.РАТУШНИЙ додав, що організатори акції у п’ятницю, 21 січня, планують зустрітися з міністром внутрішніх справ Анатолієм МОГИЛЬОВИМ.

"На зустрічі з паном МОГИЛЬОВИМ ми подивимося йому в очі і запитаємо, на підставі чого він зробив висновки про кровопролиття", - зазначив М.РАТУШНИЙ.

Водночас він виключив, що міліція перешкоджатиме перевізникам доставляти людей із регіонів для участі в акції.

"Практика показує, що буде певне перешкоджання, але відповідальність за доставку людей беруть політичні сили, громадські організації, які братимуть участь у "Віче", - сказав М.РАТУШНИЙ.

Як повідомляв УНІАН, 4 січня екс-прем`єр-міністр України, лідер партії "Батьківщина" Юлія ТИМОШЕНКО закликала всіх українців, яким небайдужа доля країни, 22 січня у Києві відсвяткувати День Соборності України.

14 січня під час Години питань до уряду у Верховній Раді глава МВС А.МОГИЛЬОВ заявив, що в міністерстві мають інформацію про те, що 22 січня в Києві планується «кровопролиття». Міністр наголосив, що всі порушення фіксуватимуться, а винні відповідатимуть перед законом.

Ю.ТИМОШЕНКО та інші опозиційні політики назвали провокацією влади заяву А.МОГИЛЬОВА про можливість кровопролиття під час святкування Дня Соборності.

Початок віча на Софійській площі столиці запланований на 14.00.