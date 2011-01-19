Президент Польщі: Росія уникає відповіді на найскладніші питання

Президент Польщі Броніслав КОМОРОВСЬКИЙ вважає одностороннім підготовлений російським Міждержавним авіаційним комітетом рапорт причин Смоленської авіакатастрофи.

Як передає кореспондент УНІАН у Польщі, про це глава Польської держави сказав у середу під час відвідин тактичної бази авіації в Мінську Мазовецькому.

„Є за що критикувати – за односторонність, за (...) уникання відповіді на найскладніші питання, - сказав він, цитує його веб-сайт.

Б.КОМОРОВСЬКИЙ наголосив, що не можна допустити ситуації, коли відповідальність за трагедію перекидається з однієї сторони на іншу, а найчастіше звинувачують лише пілотів польського літака.

Він також закликав мати мужність, аби максимально використати цей досвід для того, аби уникати аналогічних катастроф в майбутньому.

За його словами, також необхідно не шукати винних у трагедії, а шукати причини, чому до неї дійшло.